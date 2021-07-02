Украинская Премьер-лига выбрала лучших игроков и тренера сезона. Победителем среди арбитров стала Екатерина Монзуль

Новости

Кравс Евгений / УНИАН

Украинская Премьер-лига определила самых ярких фигур сезона 2020/21 годов в пяти традиционных номинациях.

О результатах опроса УПЛ сообщила на своем сайте.

Лучшим футболистом сезона стал Виталий Буяльский, который играет за «Динамо».

Лучшим голкипером признали Георгия Бущана («Динамо») и Анатолия Трубина («Шахтер»). Впервые в истории опросов УПЛ в одной из номинаций двое футболистов набрали одинаковое количество очков — по 24.

Лучший молодой футболист сезона — Илья Забарный («Динамо»).

Мирча Луческу стал лучшим тренером сезона. Напомним, что главный наставник киевского футбольного клуба «Динамо» останется тренером команды как минимум до лета 2023 года.

Лучшим арбитром признали Екатерину Монзуль, которая вместе со своей бригадой обслуживает поединки в мужском футболе Украинский премьер-лиги.

Она часто получает назначение на главные матчи чемпионата — между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».