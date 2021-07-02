Два миллиона украинцев получили прививку от коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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В Украине за последние сутки выявили 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 36 детей и 33 медработника. Однако за сутки медики вакцинировали 90 959 человек.
Сейчас уже 2 001 132 человека получили по крайней мере первую прививку, сообщил Минздрав.
С начала пандемии у нас зафиксировали более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них более 52 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, а более 2,1 миллиона — выздоровели.
По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.
Первую дозу вакцины уже получили 2 001 130 человек, а две дозы — 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 767 613 прививок.
- Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID-сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.