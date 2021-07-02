Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос на 9 дней раньше Безоса

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Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — на девять дней раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.

Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic в Twitter.

«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», — сказано в сообщении.

В коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity. Среди них пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.

Безос же объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.

Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который выкупил право отправиться в космос за $28 млн на прошедшем аукционе.