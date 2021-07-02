В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. ООН подтвердила данные

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Suresh Krishna / Flickr

Организация Объединенных Наций признала рекордно высокий показатель температуры в Антарктиде — +18,3 °С.

Об этом пишет Всемирная метеорологическая организация ООН.

Рекордную жару зафиксировали еще 6 февраля 2020 года, но до сих пор шел процесс проверки и сравнения имеющихся данных. Рекорд выявили на аргентинской исследовательской станции «Эсперанса» на Антарктическом полуострове.

Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял +17,5 °С. Его зарегистрировали также в «Эсперансе», но в 2015 году.

Также ВМО официально отклонила данные о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур выявили +20,75 °С. Детальный анализ данных и метаданных показал, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового смещения для датчика температуры.

Антарктический полуостров является регионом с наиболее быстрым потеплением — почти на 3 °C за последние 50 лет.