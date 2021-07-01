Новости

Кабмин опубликовал постановление о введении COVID-сертификатов. Кому и на сколько их будут выдавать

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Tim Reckmann / Flickr

Кабинет министров на своем сайте опубликовал постановление о введении в Украине цифровых сертификатов о вакцинации. Они будут доступны в приложении «Дія».

Соответствующее постановление обнародовано под №677.

Оно регулирует правила и оформление как внутреннего сертификата, так и международного. К тому же, по желанию можно будет получить бумажный вариант. Как цифровой, так и бумажный будут иметь одинаковую юридическую силу.

Согласно постановлению, сертификат будет подтверждать не только завершение вакцинации от коронавируса, то есть получение двух доз. В нем также будет содержаться информация о тестировании на коронавирус и справка о выздоровлении от болезни.

Каждый сертификат будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код. В украинской версии будут указаны:

В международной версии будут указаны:

В постановлении указано, что такие сертификаты будут действовать 180 дней со дня получения второй дозы вакцины и столько же времени — со дня получения положительного результата на коронавирус (то есть после болезни и выздоровления). В то же время отрицательный тест на коронавирус в цифровом сертификате будет действителен только 72 часа с момента его сдачи.