Заместителя генерального прокурора Мамедова лишили доступа к гостайне

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Константин Стрелец / «Бабель»

Заместитель генерального прокурора Максим Якубовский лишил другого заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в правоохранительных органах.

30 июня стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у Гюндуза Мамедова и передала Максиму Якубовскому, у которого может быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука.

В феврале 2021 года Якубовский дал интервью изданию «Цензор.Нет», в котором подтвердил, что с 2012 до 2014 года (когда уволился из прокуратуры) работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе» Медведчука.

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по преступлениям России, а также расследует дело об участии организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук, в аннексии Крыма.