Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент России Владимир Путин подписал поправки к российскому закону «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Они запрещают отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом».
Об этом пишет Deutsche Welle.
Также закон запрещает отождествлять действия СССР и Германии во время Второй мировой войны. Поправки подготовил сам Путин.
Соответствующие ограничения распространяются на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещающихся в СМИ и интернете. Госдума приняла этот документ в последнем чтении 9 июня.
- В июне 2019 года впервые были опубликованы скан-копии Договора о ненападении, он же «пакт Молотова — Риббентропа», между нацистской Германией и СССР, который был подписан 23 августа 1939 года. Документ содержит пункт о захвате стран Балтии и Польши.
- В МИД РФ это назвали вынужденным подписанием, а Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке Гитлера. При этом многие историки и ряд документов говорят о том, что режимы СССР и Германии были практически одинаковыми в вопросах уничтожения народов и захвата территорий.