Переизбранный глава «Укрпочты» Смелянский озвучил планы на посту на следующие 2 года

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Соколовская Инна / УНИАН

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, которого переназначили на эту должность еще на 2 года, озвучил 7 ключевых целей, которые государственное предприятие должно выполнить до 2023 года.

Соответствующий пост он сделал в Facebook.

Во-первых, надо разработать и утвердить стратегию развития «Укрпочты» на 2022-2026 года, чтобы получать более $1 миллиарда прибыли.

Вторым пунктом он называет доступность цифровых, почтовых и банковских услуг на 100% территории страны. Третий пункт — запуск почтового банка, который в течение 5 лет войдет в топ-5 банков Украины по количеству клиентов и сэкономит государству более 10 миллиардов гривен за 4 года.

Четвертым пунктом Смелянский называет построение первых сортировочных центров и депо для обработки почты. В-пятых, надо осовременить почтовое законодательство, приведя его к стандартам ЕС, и принять новый почтовый закон.

Шестым пунктом гендиректор называет привлечения международного инвестора в капитал «Укрпочты» более чем на 25%. Седьмым — подготовить команду, которая продолжит реформы после этих 2 лет, выведя компанию на новый уровень.

Напомним, что Смелянский пришел на должность в 2016 году, в 2018 году с ним подписали новый трехлетний контракт на эту должность, в июне 2021 — третий контракт. До государственного сектора Смелянский был директором по интеграции активов в Промсвязьбанке и работал в Нью-Йорке в аудиторской компании KPMG.