«Укрпошта» купит коммерческий банк. Оператор ищет оценщика

Почтовый оператор Украины начинает процесс покупки коммерческого банка и ищет оценщика.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Укрпочта» объявила тендер на отбор компании-оценщика, которая определит для банк для покупки. Оператор рассматривает три потенциальных банка, но Смелянский не указывает какие.

По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть проблемных активов. Сделку по приобретению планируют завершить в течении полугода.