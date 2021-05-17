«Укрпошта» купит коммерческий банк. Оператор ищет оценщика

Почтовый оператор Украины начинает процесс покупки коммерческого банка и ищет оценщика.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Укрпочта» объявила тендер на отбор компании-оценщика, которая определит для банк для покупки. Оператор рассматривает три потенциальных банка, но Смелянский не указывает какие.
По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов. У банка не должно быть проблемных активов. Сделку по приобретению планируют завершить в течении полугода.
- Компания-оператор «Укрпочта» завершила 2020 год с чистой прибылью в 184,5 млн гривен. Ранее «Укрпочта» заняла 30 место в рейтинге почтовых компаний мира.
- В марте «Укрпочта» начала принимать электронные документы в приложении «Дія» для выдачи посылок с наложенным платежом от 5 тысяч гривен и почтовых переводов.