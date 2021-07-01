В Украине официально началась вступительная кампания
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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В Украине 1 июля официально стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня абитуриенты уже могут регистрировать электронные кабинеты и дистанционно в течение двух недель подавать заявления на вступление.
Регистрация кабинета проходит в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования (ЕГЭБО).
Прежде всего абитуриент должен выбрать, с какими документами он регистрируется:
- на основе среднего образования и с сертификатом ВНО;
- на основе ЕВЭ/ЕПВИ;
- на основе ВНО и диплома.
Первые несколько дней сайт может работать медленно из-за большой нагрузки. Для регистрации необходимо ввести электронную почту, которая станет логином для входа, тогда вам придет письмо для активации доступа.
Отметим, что при регистрации э-кабинета запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.
Далее в указанные поля надо ввести данные:
- одного из сертификатов ВНО — номер, пин-код и год получения (2018-2021 года), данные других сертификатов стоит добавить в личном электронном кабинете уже после регистрации;
- свидетельства о среднем образовании (аттестат) — серию, номер и средний балл приложения.
Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года, в ином случае придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.
Подача заявлений в учреждения высшего образования будет проходить с 14 по 23 июля. В этом году можно подать до пяти заявок на бюджет в любой вуз и до 30 заявлений на контракт.
Прием заявлений и документов начинается 14 июля и заканчивается:
- 16 июля — для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;
- 23 июля — для лиц, поступающих по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, проведенных с 1 до 13 июля.
Собеседования будут проводиться с 17 по 19 июля включительно. А вот уже рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.
Оригиналы документов нужно подать в университет до 2 августа 18:00, если речь идет о вступлении на бюджетную форму обучения. Уже 9 августа университет должен официально зачислить абитуриента в ряды студентов.
Зачисление поступающих по льготам или на контрактную форму обучения состоится не позднее 30 сентября.
В 2021 году при поступлении на бакалавриат можно подавать сертификаты ВНО текущего года, а также 2020, 2019 и 2018 годов, комбинируя их по своему усмотрению.
От поступающих на магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого вступительного испытания — только 2021 года.
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