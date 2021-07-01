В Украине официально началась вступительная кампания

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В Украине 1 июля официально стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня абитуриенты уже могут регистрировать электронные кабинеты и дистанционно в течение двух недель подавать заявления на вступление.

Регистрация кабинета проходит в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования (ЕГЭБО).

Прежде всего абитуриент должен выбрать, с какими документами он регистрируется:

на основе среднего образования и с сертификатом ВНО;

на основе ЕВЭ/ЕПВИ;

на основе ВНО и диплома.

Первые несколько дней сайт может работать медленно из-за большой нагрузки. Для регистрации необходимо ввести электронную почту, которая станет логином для входа, тогда вам придет письмо для активации доступа.

Отметим, что при регистрации э-кабинета запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.

Далее в указанные поля надо ввести данные:

одного из сертификатов ВНО — номер, пин-код и год получения (2018-2021 года), данные других сертификатов стоит добавить в личном электронном кабинете уже после регистрации;

свидетельства о среднем образовании (аттестат) — серию, номер и средний балл приложения.

Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года, в ином случае придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

Подача заявлений в учреждения высшего образования будет проходить с 14 по 23 июля. В этом году можно подать до пяти заявок на бюджет в любой вуз и до 30 заявлений на контракт.

Прием заявлений и документов начинается 14 июля и заканчивается:

16 июля — для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля — для лиц, поступающих по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, проведенных с 1 до 13 июля.

Собеседования будут проводиться с 17 по 19 июля включительно. А вот уже рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.

Оригиналы документов нужно подать в университет до 2 августа 18:00, если речь идет о вступлении на бюджетную форму обучения. Уже 9 августа университет должен официально зачислить абитуриента в ряды студентов.

Зачисление поступающих по льготам или на контрактную форму обучения состоится не позднее 30 сентября.

В 2021 году при поступлении на бакалавриат можно подавать сертификаты ВНО текущего года, а также 2020, 2019 и 2018 годов, комбинируя их по своему усмотрению.

От поступающих на магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого вступительного испытания — только 2021 года.