Генпрокурор Венедиктова забрала «департамент войны» себе

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Перед этим, 29 июня, она забрала этот департамент у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому.

На сайте Офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня 2021 года. Подписал его Якубовский.

В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, и департамент, расследующий преступления в условиях войны.

Полное название департамента — Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Его создали в 2019 году, он занимается расследованием преступлений, которые посягают на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Этот же департамент сотрудничает с Международным уголовным судом по преступлениям России и расследует дело в отношении организации «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук.

29 июня Венедиктова передала этот департамент под руководство своего заместителя Якубовского, однако у него мог быть конфликт интересов — именно из-за Медведчука. С 2012 до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе». А именно этот «департамент войны» и расследует дело об «Украинском выборе».