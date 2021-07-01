В Киеве уволили всех работников коммунальной службы перевозок
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Киевская городская государственная администрация уволила всех работников коммунальной службы перевозок — начинается реорганизация структуры предприятия. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
«Всем без исключения работникам КСП сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. У них есть срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда службы перевозок, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян», — отметил Усов.
Он также сообщил, что инициирует внеплановую аудиторскую проверку предприятия, чтобы проанализировать финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.
Заместитель главы КГГА напомнил, что в 2020 году Служба провела 224 внеплановые проверки по жалобам граждан и организаций, при этом разорвали только два договора с перевозчиками. По его мнению, такой низкий показатель реагирования может свидетельствовать о том, что отдельные работники службы могли получать взятки.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,9 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно было только при наличии спецпропуска. Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.