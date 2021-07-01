Зеленский ответил Путину на слова о «едином народе» и «внешнем управлении»

Новости

Getty

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину на его слова о «едином народе» и о «внешнем управлении».

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс.

На слова Путина о том, что Зеленский отдал свою страну под «полное внешнее управление США, Германии и Франции», тот ответил: «В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не «теневыми посредниками», которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».

Что касается слов о «едином народе», то Зеленский возразил: «Давайте, наконец-то, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».

Президент отметил, что были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг.

«И еще кое-что — невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — добавил Зеленский.