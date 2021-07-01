Украинские болельщики не смогут попасть на игру сборной в Риме. Италия до сих пор закрыта на карантин
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- София Телишевская
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Joosep Martinson / Stringer / Getty Images
Четвертьфинал Евро-2020 пройдет 3 июня в Риме, однако въезд украинцам в Италию все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.
Об этом сообщает посольство Украины в Италии.
«Туристические поездки для граждан стран группы «Е», к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом», — говорится в сообщении.
Наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну.
Сейчас посетить Италию граждане группы «Е» могут только на таких основаниях:
- работа;
- обучение;
- лечение;
- возвращение на постоянное место жительства;
- обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.
Исключениями могут быть повторный въезд/выезд в Италию граждан Италии, ЕС, Шенгенской зоны и членов их семей, а также лиц, имеющих долгосрочный статус резидента и членов их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней в странах блока «Е».
Кроме того, возможность въезда в Италию из стран группы «E» существует для лиц, имеющих подтвержденные стабильные отношения (даже если они не проживают совместно) с гражданами Италии, ЕС, Шенгенской зоны или физическими лицами, законно проживающими в Италии.
При этом обязательным условием при пересечении границы является прохождение 10-дневной самоизоляции.
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