Украина и Ирландия договариваются о взаимном признании COVID-паспортов
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Украина и Ирландия договариваются о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Министерства иностранных дел.
Эту тему подняли во время разговора главы внешнеполитических ведомств обеих стран — Дмитрий Кулеба и Саймон Коуэн.
«Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса», — отметил Кулеба.
Он также сообщил, что этот вопрос станет первым для нового посла Ирландии в Украине, который прибудет через несколько недель.
- Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID-сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.