Прокуратура передала в суд обвинительные акты по двум соратникам Медведчука. Их подозревают в госизмене

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительные акты в отношении представителей «Украинского выбора», которых подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, эти лица активно содействовали оккупации Крымского полуострова. Речь идет об Александре Синявском (руководитель одного из филиалов «Украинского выбора» в Севастополе) и Иване Комелове (сначала руководитель филиала, позже — глава Севастопольской организации «Украинский выбора»).

Они принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» на территории Крыма в 2014 году, в частности, в качестве наблюдателей на «участках». Также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в Севастополе.

Вместе с тем подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.