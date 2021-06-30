Прокуратура передала в суд обвинительные акты по двум соратникам Медведчука. Их подозревают в госизмене
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Прокуратура Крыма направила в суд обвинительные акты в отношении представителей «Украинского выбора», которых подозревают в государственной измене.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры.
По версии следствия, эти лица активно содействовали оккупации Крымского полуострова. Речь идет об Александре Синявском (руководитель одного из филиалов «Украинского выбора» в Севастополе) и Иване Комелове (сначала руководитель филиала, позже — глава Севастопольской организации «Украинский выбора»).
Они принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» на территории Крыма в 2014 году, в частности, в качестве наблюдателей на «участках». Также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в Севастополе.
Вместе с тем подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- 25 марта СБУ провела обыски в Днепре и Киеве в рамках расследования действий представителей «Украинского выбора» и их возможного участия в аннексии Крыма Россией. В СБУ утверждают, что организация до сих пор руководит сторонниками в Крыму.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.