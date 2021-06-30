МВФ сменил представителя в Украине. На место Люнгмана пришел Вахрам Степанян
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- Костя Андрейковец
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим новым постоянным представителем в Украине, а Йосту Люнгмана вернул в штаб-квартиру МВФ.
Как сообщается на сайте МВФ, смена представителей — это устоявшаяся практика ротации.
Указано, что Степанян (гражданин Армении) работает в МВФ более 12 лет и до этого назначения был главным экономистом МВФ в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Господин Степанян работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и многих других странах. До прихода в МВФ Степанян работал во Всемирном банке», — сообщили в МВФ.
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