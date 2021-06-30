Путин заявил, что Россия передала на оккупированные территории Донбасса 90 тысяч доз своей вакцины

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kremlin.ru

Россия передала примерно 90 тысяч доз своей вакцины от коронавируса на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируют подконтрольные ей боевики «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая состоялась 30 июня.

«По-моему, 90 тысяч доз вакцины завезено», — сказал он и пообещал, что на оккупированные территории поставят дополнительный объем вакцин. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина использует российскую вакцинацию в ОРДЛО в судах — как доказательство, что РФ контролирует территории.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины начало записывать желающих вакцинироваться от коронавируса с оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава — 0 800 60 20 19. В первую очередь записаться предлагают людям из приоритетной группы — в возрасте 65 лет и старше.

Оператору надо сообщить свой населенный пункт, уточнив, что он временно оккупирован, указать данные и выбрать удобный пункт для вакцинации. После записи оператор пришлет sms-сообщение или электронное письмо с уникальным идентификатором, который также будет передан в Госпогранслужбу, чтобы человека спокойно пропустили на подконтрольную территорию.