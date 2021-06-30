Немецкие ученые назвали старейшую жертву чумы — это мужчина, которые жил 5 тысяч лет назад. Его скелет нашли в Латвии

Новости

В Латвии в скелете, которому 5 тысяч лет, ученые выявили древнейший штамм чумы. Оказалось, что мужчина был инфицирован самым ранним из известных штаммов болезни. Об этом сообщает BBC.

«На данный момент это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть», — сказал доктор Бен Краузе-Киор из Кильского университета (Германия).

Чума охватила Европу в 1300-х годах, уничтожив почти половину населения. Более поздние волны продолжали наносить регулярные удары в течение нескольких веков, неся миллионы смертей. Этот мужчина был похоронен вместе с тремя другими в неолитическом захоронении на берегу реки Салаца, которая впадает в Балтийское море. Скелет нашли в Латвии еще в XIX веке, но генетический анализ провели только сейчас. Исследователи секвенировали ДНК костей и зубов всех четырех мужчин и проверили их на наличие бактерий и вирусов. Они были удивлены, обнаружив, что один охотник-собиратель — мужчина лет двадцати — был заражен древним штаммом чумы, вызванным бактерией Yersinia pestis.

«Скорее всего, его укусил грызун, он заразился первичной инфекцией Yersinia pestis и умер через пару дней, может быть, через неделю от септического шока», — сказал доктор Краузе-Киор.

Исследователи предполагают, что древний штамм появился около 7 тысяч лет назад, когда в Центральной Европе только зарождалось сельское хозяйство. Бактерия могла спорадически переходить от животных к людям. Впоследствии вирус адаптировался к заражению людей и в итоге превратился в форму, известную как бубонная чума, которая распространяется блохами. Болезнь бушевала в средневековой Европе и убила миллионы людей.

Люди обычно болеют чумой после укуса грызунов-блох, переносящих чумную бактерию, или после контакта с зараженным чумой животным. Болезнь существует и сегодня, но при раннем выявлении лечится антибиотиками.