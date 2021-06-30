Министр агрополитики опубликовал перечень документов, необходимых для продажи земли

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Mitchell Orr / Unsplash

В Украине с 1 июля запускают рынок земли, и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Чтобы продать землю, у участка должен быть кадастровый номер. Наличие номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины (здесь). Если кадастрового номера нет, надо обратиться к разработчику документации по землеустройству, чтобы тот установил или восстановил пределы участка. Далее его нужно зарегистрировать в Государственном земельном кадастре — при этом участку присвоят кадастровый номер.

Далее следует зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (если это до сих пор не сделано). Для этого надо обратиться в сельсовет, горсовет, к нотариусу или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ, вот их перечень по стране).

Для регистрации права собственности нужны:

выписка из Государственного земельного кадастра;

копия и оригинал паспорта и идентификационного номера;

подтверждение уплаты административного сбора;

документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, обмена, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

Роман Лещенко / Facebook

После регистрации права собственности на землю украинец получит бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав.

Лещенко отметил, что этот пакет документов может гарантировать право пользования, владения и распоряжения участком и поможет избежать многих рисков.