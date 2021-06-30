Министр агрополитики опубликовал перечень документов, необходимых для продажи земли
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mitchell Orr / Unsplash
В Украине с 1 июля запускают рынок земли, и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
Чтобы продать землю, у участка должен быть кадастровый номер. Наличие номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины (здесь). Если кадастрового номера нет, надо обратиться к разработчику документации по землеустройству, чтобы тот установил или восстановил пределы участка. Далее его нужно зарегистрировать в Государственном земельном кадастре — при этом участку присвоят кадастровый номер.
Далее следует зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (если это до сих пор не сделано). Для этого надо обратиться в сельсовет, горсовет, к нотариусу или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ, вот их перечень по стране).
Для регистрации права собственности нужны:
- выписка из Государственного земельного кадастра;
- копия и оригинал паспорта и идентификационного номера;
- подтверждение уплаты административного сбора;
- документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, обмена, решение суда, свидетельство о праве на наследство).
После регистрации права собственности на землю украинец получит бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав.
Лещенко отметил, что этот пакет документов может гарантировать право пользования, владения и распоряжения участком и поможет избежать многих рисков.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработает с 1 июля 2021 года и не будет работать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Продажа земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.