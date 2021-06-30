За сутки в Украине выявили более 600 случаев COVID-19. Сорок пациентов умерли

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В Украине за сутки выявили 633 новых случая коронавируса, а также сорок человек умерли от осложнений этой болезни. В общем медицинские работники протестировали 45 794 человек.

Медики госпитализировали 360 человек, 2 294 человека полностью выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 235 096 человек;

выздоровели — 2 166 668 человек;

летальных исходов — 52 340;

проведено ПЦР-тестов — 10 840 333.

Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случаях коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.

За минувшие сутки вакцинировали 81 637 человек. В течение дня работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов и два центра вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 1 933 944 человека, а две дозы — 649 524 человека.