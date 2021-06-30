За сутки в Украине выявили более 600 случаев COVID-19. Сорок пациентов умерли
- Автор:
- София Телишевская
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В Украине за сутки выявили 633 новых случая коронавируса, а также сорок человек умерли от осложнений этой болезни. В общем медицинские работники протестировали 45 794 человек.
Медики госпитализировали 360 человек, 2 294 человека полностью выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 235 096 человек;
- выздоровели — 2 166 668 человек;
- летальных исходов — 52 340;
- проведено ПЦР-тестов — 10 840 333.
Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случаях коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.
За минувшие сутки вакцинировали 81 637 человек. В течение дня работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов и два центра вакцинации.
С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 1 933 944 человека, а две дозы — 649 524 человека.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.