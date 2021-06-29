SpaceX отложила запуск 85 спутников из-за внезапного появления самолета

Новости

SpaceX за 10 секунд до старта отложила запуск 85 спутников из-за внезапного появления самолета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Старт был запланирован в 14:56 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), но в это время в зону запуска зашел самолет. Из-за помехи старт ракеты-носителя Falcon 9 пришлось перенести на 30 июня.

Основатель компании Илон Маск из-за инцидента заявил о необходимости «провести масштабную реформу регулирующих органов», чтобы подобные случаи не мешали освоению космоса.

Читайте также: SpaceX купила две нефтяные вышки и начала делать из них плавучие космодромы