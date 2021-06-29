Роботы Boston Dynamics станцевали с BTS

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Южнокорейская компания Hyundai Motor Group «отпраздновала» покупку контрольного пакета акций американской Boston Dynamics выпуском двух роликов с K-pop группой BTS.

В первом ролике под названием «Добро пожаловать в семью с BTS» роботы Spot и Atlas танцуют вместе с участниками группы под песню «IONIQ: I’m On It». Эту песню группа записывала для бренда электромобилей Hyundai IONIQ.

Отдельно Boston Dynamics выпустила клип «Spotʼs On It», в котором семь робопсов танцуют под трек BTS. «Мы рады стать частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем», — сказано в описании к видео.

Компания отметила, что привлекла к съемкам профессионального хореографа.