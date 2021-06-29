Bihus.Info: Семья нардепа Тищенко могла зарабатывать на схемах со строительством Подольского моста в Киеве
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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УНИАН
Семья «слуги народа» Николая Тищенко могла заработать миллионы гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Журналисты проанализировали документы с так называемой флешки Комарницкого. Это документы с компьютера бизнесмена Дениса Комарницкого, которые были изъяты в его офисе во время обыска.
«Это сотни «понятеек» и «меморандумов». В них говорилось о договоренности относительно направления бюджетных средств Киева на различные подконтрольные компании, которые должны были получить тот или иной подряд на работы в городе», — говорится в расследовании.
В этих документах упоминается компания сестры нардепа. Фирме «Экспресс-К» Юлии Тищенко должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. В 2020 году фирма сестры Тищенко действительно получила договор на это строительство на 16 млн гривен, хотя заказов на такие суммы компания ранее не получала. В комментарии журналистам Тищенко тогда подтвердил журналистам, что знаком с Комарницким, однако отметил, что к компании сестры не имеет отношения.
Журналисты Bihus.Info установили, что муж Юлии Тищенко — бизнесмен Герман Блинов — напрямую получал зарплату от компании «Эко-Строй-Трейд» в 2019—2021 году. «Эко-Строй-Трейд» — компания, которая в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Согласно полученным журналистами документам, «Эко-Строй-Трейд» была подконтрольной Комарницкому и долгое время была просто «прокладкой», которая получала деньги из бюджета, оставляла часть себе или «перекидывала» на другие подконтрольные фирмы.
Несмотря на обыски и заявления правоохранителей о масштабных хищениях на строительстве моста, «Эко-Строй-Трейд» продолжает получать средства от коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений». Значительную часть из них компания на протяжении последних лет переводила на компанию «Позитив-В». В отдельных судебных материалах «Позитив-В» значится как подконтрольная структурам уже упомянутого Блинова.
Получить комментарии Юлии Тищенко и Германа Блинова о причастности к схемам на строительстве Подольско-Воскресенского моста журналистам не удалось.
- Коллегия Северного межобластного отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) расследует возможный тендерный сговор между компаниями «Форма» и «Укрбуд» на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста на сумму примерно 100 млн гривен.
- В мае сотрудники Киевской городской прокуратуры и Государственной фискальной службы проводили обыски у подрядчика строительства Подольского моста из-за уклонения от уплаты 9 млн гривен налогов.