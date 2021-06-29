На открытии Уимблдона зрители устроили овацию разработчику вакцины Oxford/AstraZeneca Саре Гилберт
- Автор:
- София Телишевская
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На открытии Уимблдонского турнира зрители приветствовали овациями разработчика вакцины Oxford/AstraZeneca профессора Сару Гилберт и главу Оксфордской вакцинной группы Эндрю Полларда.
Видео, где королевский фонд приветствует ученых, обнародовали на официальном Twitter Уимблдона.
Организаторы турнира выдали медицинским работникам и ученым сотни бесплатных билетов на Уимблдонский турнир, чтобы поблагодарить их за весомый вклад в сохранение жизни других людей.
Зрители отметили, что такие овации поразили Сару Гилберт и она была очень растрогана.
В Великобритании традиционно в день открытия турнира в Королевскую ложу приглашают людей, чьими достижениями гордится страна.
- Профессор Сара Гилберт — одна из лидеров проекта по разработке вакцины от коронавируса. После того как стало известно, что вакцина вызывает сильную иммунную реакцию с выработкой антител и Т-лимфоцитов, уничтожающих инфекцию, она проснулась знаменитой. Имя Сары Гилберт попало на страницы крупнейших СМИ по всему миру.
- Она получила степень по биологии в университете Восточной Англии, а затем защитила докторскую по биохимии. После этого Гилберт занялась научно-исследовательской работой в сфере биотехнологий, где изучала производство лекарств в промышленных масштабах. В 1998 году родила тройню, а год спустя начала преподавать в университете.
- Уимблдон — старейший двухнедельный турнир большого тенниса, который проходит ежегодно в конце июня — начале июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.