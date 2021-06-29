Исследование: Жизнь на Венере невозможна, но она может существовать на Юпитере

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NASA/JPL-Caltech

Новое исследование показало, что количество воды в атмосфере Венеры настолько мало, что даже самые устойчивые к засухе земные микробы не смогут там выжить.

Об этом сообщает Space.

Исследование провел Королевский университет в Белфасте. Ученые собирали данные о температуре, влажности и давлении в плотных облаках серной кислоты, окружающих Венеру. Исходя из этих значений, ученые смогли рассчитать так называемую активность воды — давление водяного пара внутри отдельных молекул в облаках, что является одним из факторов существования жизни на Земле.

«Когда мы посмотрели на концентрацию молекул воды в этих облаках, мы установили, что она в сто раз меньше уровня, при котором смогли бы выжить даже самые стойкие земные организмы», — заявил Джон Холлсворт, микробиолог из Королевского университета в Белфасте и ведущий автор статьи.

Ранее исследования микроорганизмов, живущих на Земле в экстремальных условиях, показали, что жизнь может существовать при таких низких температурах, как -40 °С. Для активности воды, которая измеряется по шкале от 0 до 1, наименьшее значение выживаемости составляет 0,585. Уровень активности воды, установленный в атмосфере Венеры, составил всего 0,004.

При этом исследователи изучили данные и с других планет и обнаружили, что облака Юпитера действительно обеспечивают достаточную активность воды, чтобы теоретически поддерживать жизнь. Исходя из данных, собранных зондом Galileo на высоте от 42 до 68 километров над поверхностью газового гиганта, они предполагают, что значение активности воды находится на уровне 0,585, что чуть выше порога выживаемости.

Однако, по словам исследователей, высокие уровни ультрафиолетового излучения или недостаток питательных веществ могут помешать развитию форм жизни, а чтобы выяснить, возможна ли жизнь на Юпитере, потребуются совершенно новые исследования.

Холлсворт добавил, что метод, используемый для расчета активности воды, также может помочь определить обитаемость экзопланет.