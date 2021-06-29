Кабмин до августа оставил цены на электроэнергию без изменений
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay / Alberto Sanchez
Кабинет министров продлил модель возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Таким образом, цена на электричество пока не изменится.
Соответствующее постановление обнародовали на сайте правительства.
Цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт∙ч. В то же время в Минэнерго продолжают работать над новой моделью.
Министр энергетики Герман Галущенко обещал представить новую модель ценообразования, но пока что попросил правительство продлить до 1 августа действующую. По его словам, для бытовых потребителей, которые в месяц используют менее 100 кВт∙час (а это 16 млн домохозяйств), цена будет меньше, чем сейчас.
- В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение повысить тарифы на электроэнергию для населения. Согласно постановлению, цена электроэнергии была повышена до 1,68 грн/кВт∙ч. Ранее население платило по 90 копеек за кВт∙ч за первые 100 кВт∙ч в месяц, а потом переходило на тариф 1,68 гривны.
- Украинцам, у которых установлено электроотопление, из-за повышения тарифа на электроэнергию пообещали предоставить компенсацию.