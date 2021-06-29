Кабмин до августа оставил цены на электроэнергию без изменений

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Pixabay / Alberto Sanchez

Кабинет министров продлил модель возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Таким образом, цена на электричество пока не изменится.

Соответствующее постановление обнародовали на сайте правительства.

Цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт∙ч. В то же время в Минэнерго продолжают работать над новой моделью.

Министр энергетики Герман Галущенко обещал представить новую модель ценообразования, но пока что попросил правительство продлить до 1 августа действующую. По его словам, для бытовых потребителей, которые в месяц используют менее 100 кВт∙час (а это 16 млн домохозяйств), цена будет меньше, чем сейчас.