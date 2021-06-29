Facebook стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила триллион долларов
- Автор:
- София Телишевская
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Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила триллион долларов.
Об этом сообщает Business Insider.
Такой скачок капитализации произошел на фоне решения суда закрыть дело о нарушении Facebook антимонопольного законодательства. Суд отклонил сразу два иска: от Федеральной торговой комиссии и от коалиции штатов. После этого цена акции Facebook достигла $355,64.
Кроме того, благодаря возросшей популярности приложений для связи с друзьями и коллегами во время пандемии COVID-19 в этом году акции компании выросли на 30%. Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.
Порог в триллион долларов из американских компаний также преодолели Amazon, Alphabet (Google), Microsoft и Apple.
Впрочем, крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает $2,2 триллиона.
- В июле 2019 года парламент Франции ввел налог для крупных технологических компаний, среди которых — Google и Facebook. Налогом в 3% будут облагаться IТ-компании с доходом более €750 миллионов, из которых как минимум €25 миллионов зарабатываются во Франции. Ожидается, что он будет приносить в казну около €400 миллионов ежегодно.
- 28 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который также называют «налогом на Google». Закон определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-нерезидентов, таких как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, которые предоставляют электронные услуги украинцам.