Минздрав объяснил, почему не во всех регионах открыли центры массовой вакцинации
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
В некоторых областях и городах до сих пор нет центров вакцинации от коронавируса, потому что этим вопросом занимаются мэры и местные департаменты здравоохранения. Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью изданию «Лига».
«Решение об их открытии — ответственность местных мэров и руководителей управлений или департаментов здравоохранения. Мы призываем их принимать такие решения. Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки», — отметил Кузин.
Чтобы их мотивировать и упростить работу, Минздрав дает четкую инструкцию. При этом в ведомстве отмечают, что принудительных или административных мер воздействия на места нет.
Отметим, что в Украине уже открыли 130 пунктов массовой вакцинации — вот список. Прививки там делают бесплатно, китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Сейчас пункта вакцинации нет в Николаевской области.
- С 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, кто еще не получил приглашение, но записан в лист ожидания, а также в порядке живой очереди. Приоритет во всех случаях предоставляется пожилым людям.
- В Украине по состоянию на 29 июня сделали 2 501 831 прививку от коронавируса: первую дозу получили 1 912 469 человек, вторую — 589 362.