На Майдане во время акции протеста между ФЛП и полицией произошла потасовка

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На Майдане Незалежности в Киеве предприниматели устроили акцию протеста. Между правоохранителями и протестующими произошла потасовка.

Стрим с места происшествия транслировался на странице «SaveФОП» в Facebook.

Протестующие прошлись маршем, неся к Офису президента и Верховной Раде гроб с ритуальными венками.

Правоохранители заблокировали людям путь, поэтому между ними произошла стычка.

Из-за ситуации в центре города временно перекрыли улицу Крещатик и Европейскую площадь. Информации о пострадавших и задержанных нет.