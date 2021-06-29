«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поезда «Интерсити» между Киевом и Тернополем

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Компания «Укрзалізниця » возобновляет скоростной рейс «Интерсити» между Киевом и Тернополем. Его запустят со 2 июля.

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Назад он будет выезжать в 04:00 и возвращаться в столицу в 10:03.

«Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, поэтому пассажиры смогут быстро (всего 6 часов в пути) и удобно добраться из Тернополя в столицу страны и наоборот», — говорится в сообщении.

Пока что рейс будет курсировать до 31 августа для изучения спроса.

Рейс «Интерсити» между Киевом и Тернополем существовал и раньше, но его отменили во время карантина весной 2020 года. С тех пор курсирование поезда не возобновляли.