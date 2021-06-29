В Греции в ущелье нашли картину Пабло Пикассо, которую украли из музея 9 лет назад

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В Греции на окраине города Кератея полиция нашла картину Пабло Пикассо, которую украли девять лет назад с греческой галереи. Об этом сообщает The Guardian.

Картину Пикассо «Женская голова» вместе с картиной нидерландского художника Пита Мондриана с изображением мельницы нашли в ущелье в окрестностях Кератея. Обе украли во время ограбления в Национальной галерее Афин в 2012 году.

Следующие девять лет преступники пытались вывезти картины из страны, чтобы продать их на черном рынке. Как оказалось, до этого момента полотна были спрятаны на складе в городе Кератея. На их местонахождение указал 49-летний грек, который, как считается, был одним из двух участников кражи. Позже он в этом признался и был арестован. Мужчина забрал картины из тайника и собирался вывезти их за границу, но обнаружил, что за ним следит полиция, и сбросил их в овраг.

Картина Пикассо — это портрет женщины в его фирменном кубическом стиле. Национальной галерее ее подарил сам художник еще в 1949 году. Этот подарок он сделал в знак признания сопротивления страны нацистской Германии. Стоимость картины оценивается в €20 млн.

Вторую картину с мельницей написал нидерландский художник Пит Мондриан (один из основоположников абстракционизма). В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

Их похитили в 2012 году. Тогда, чтобы ввести охранника в заблуждение, воры несколько раз включали сигнализацию галереи, прежде чем проникнуть в здание. Охранник решил выключить сигнализацию, а одного из воров обнаружил через детектор движения.

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