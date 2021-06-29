«Еще один шаг назад»: в ЕС отреагировали на выход Беларуси из «Восточного партнерства»

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Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что выход Беларуси из «Восточного партнерства» только усилит напряжение в стране и будет иметь негативные последствия для беларусского общества.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в «Восточном партнерстве». Это еще больше усилит напряжение и будет иметь негативные последствия для беларусского народа, лишая его возможностей, которые предоставляло наше сотрудничество», — отреагировал глава Евросовета.

Также он опубликовал отдельное обращение к беларусскому народу, в котором отметил, что они и в дальнейшем могут рассчитывать на ЕС.

«Мы напоминаем о вашем праве избирать президента через новые, свободные и честные выборы. Призываю режим президента Лукашенко: поставьте на первое место будущее Беларуси», — подчеркнул Мишель.