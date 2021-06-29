«Еще один шаг назад»: в ЕС отреагировали на выход Беларуси из «Восточного партнерства»
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- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что выход Беларуси из «Восточного партнерства» только усилит напряжение в стране и будет иметь негативные последствия для беларусского общества.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в «Восточном партнерстве». Это еще больше усилит напряжение и будет иметь негативные последствия для беларусского народа, лишая его возможностей, которые предоставляло наше сотрудничество», — отреагировал глава Евросовета.
Также он опубликовал отдельное обращение к беларусскому народу, в котором отметил, что они и в дальнейшем могут рассчитывать на ЕС.
«Мы напоминаем о вашем праве избирать президента через новые, свободные и честные выборы. Призываю режим президента Лукашенко: поставьте на первое место будущее Беларуси», — подчеркнул Мишель.
- Накануне Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и выступило с заявлением «в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси». Также там отметили, что приостанавливают свое участие в «Восточном партнерстве».
- «Восточное партнерство» — внешнеполитическая инициатива ЕС, которая распространяется на Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Она предусматривает сотрудничество Евросоюза с этими странами в различных сферах.