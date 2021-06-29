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Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев. Но не для тех, кто привился СoronaVac

Автор:
София Телишевская
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Igor Starkov / Unsplash

С 1 июля Кипр не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус, если турист имеет удостоверение о полной вакцинации. Однако в перечне «разрешенных» вакцин нет препарата СoronaVac от китайской компании Sinovac, которым в частности прививают в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства Кипра в Украине.

Так, вакцинированы туристы, независимо от гражданства, освобождаются от тестирования и самоизоляции в двух случаях:

Отметим, что российская вакцина «Спутник V» и китайская Sinopharm в Украине не используются, а следовательно не могут быть указаны в украинских справках о прививках.