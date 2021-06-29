Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев. Но не для тех, кто привился СoronaVac
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- София Телишевская
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Igor Starkov / Unsplash
С 1 июля Кипр не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус, если турист имеет удостоверение о полной вакцинации. Однако в перечне «разрешенных» вакцин нет препарата СoronaVac от китайской компании Sinovac, которым в частности прививают в Украине.
Об этом говорится в сообщении посольства Кипра в Украине.
Так, вакцинированы туристы, независимо от гражданства, освобождаются от тестирования и самоизоляции в двух случаях:
- наличие сертификата о вакцинации, выданный в Украине.
- вакцинации препаратом, который утвержден Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson), а также вакциной «Спутник V» или Sinopharm.
Отметим, что российская вакцина «Спутник V» и китайская Sinopharm в Украине не используются, а следовательно не могут быть указаны в украинских справках о прививках.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом может открыть границы Евросоюза для украинских туристов.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить паспорта вакцинации в Украине с 1 июля.