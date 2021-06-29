В Австралии усилили карантин из-за распространения коронавируса штамма «Дельта». Под ограничения попали около 80% населения

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Власти Австралии усилили карантин в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, который пострадал от распространения коронавируса штамма «Дельта».

Австралийские города Перт и Брисбен также присоединились к Сиднею и Дарвину и ввели локдаун, сообщает Reuters.

Так, в Сиднее зафиксировали почти 150 случаев инфицирования штатом «Дельта». Поэтому власти ввели дополнительные ограничения, которые затронули более 20 миллионов австралийцев, или около 80% населения.

В Перте объявили четырехдневный карантин со вторника, 29 июня, Сидней пойдет на изоляцию на две недели до 9 июля, а в Дарвине карантин продлили на трое суток.

Штат Квинсленд с вечера 29 июня наложит экстренную трехдневную изоляцию в столице — городе Брисбен и некоторых соседних регионах.

Также, чтобы предотвратить распространение опасного штамма, власти Австралии объявили об увеличении количества вакцинаций. Всех людей из группы риска обязали делать прививки.