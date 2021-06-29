За сутки в Украине выявили менее 200 случаев COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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В Украине за сутки обнаружили 182 новых случая коронавируса, а также пять смертей от осложнений этой болезни. В общем медики протестировали 16 675 человек.
Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве и Запорожской области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Медики госпитализировали 322 человека, однако еще 582 больных полностью выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 234 463 человека;
- выздоровели — 2 164 374 больных;
- летальных исходов — 52 300;
- проведено ПЦР-тестов — 10 817 822.
Такой низкий суточный прирост новых случаев инфицирования фиксируют на фоне длительных выходных, которые были в Украине. Так, люди отдыхали с 26 по 28 июня включительно.
Впрочем за минувшие сутки вакцинировали 17 065 человек. В течение дня работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов и 30 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 1 912 469 человек, а две дозы — 589 362 человека.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.