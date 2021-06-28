За сутки в Украине выявили почти 300 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировали 18 тысяч человек

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В Украине за минувшие сутки 27 июня зафиксировали 285 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 19 детей и трое медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с осложнениями от болезни попали 384 человека, девять больных умерли. В то же время 723 человека выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в г. Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

В то же время за сутки от коронавируса вакцинировали более 18 тысяч человек. 11 тысяч получили первую дозу, а 7 тысяч — вторую. Всего в Украине по крайней мере одну дозу получили уже 1,9 миллиона человек.