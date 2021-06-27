В Минагрополитики объяснили, будет ли распространяться рынок земли на оккупированные территории

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Sébastien Dévigne / Unsplash

В Министерстве агрополитики сообщили, что рынок земли в Украине не будет работать на оккупированных территориях.

Об этом заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал в комментарии телеканалу «Дом».

«Линия соприкосновения и временно оккупированная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, контролируемой Украиной, — можно продавать», — отметил он, добавив, что для прифронтовых зон никаких ограничений нет и владелец участка земли сможет его продать.

Также чиновник сообщил, что россиянам и боевикам будет запрещено покупать украинскую землю.

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — пояснил Высоцкий.