Шмыгаль планирует договориться с Евросоюзом о пяти «безвизах»

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти «безвизах» в различных сферах. Речь идет о промышленном, авиационном, цифровом, энергетическом и таможенном «безвизах».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Промышленный безвиз (соглашение АСАА) — это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской.

«Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год», — написал Шмыгаль.

Авиационный безвиз — это соглашение об общем авиационном пространстве. Он облегчит допуск авиакомпаний на внутренние рынки. То есть украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ к рынку ЕС и взамен европейские компании зайдут в Украину.

«Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписано уже в этом году», — отметил премьер-министр.

В понимании Таможенного безвиза речь идет о присоединении к Конвенции о процедуре общего транзита и полноценном запуске системы NCTS.

«А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса», — заявил он, добавив, что уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

Энергетический безвиз с ЕС — это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E.

«Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году», — написал он.

Цифровой безвиз или присоединения к цифровому рынке ЕС. По его словам, положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны.

«В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок», — резюмировал он