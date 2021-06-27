ПриватБанк заявил, что восстановил стабильную работу и вернул средства всем, у кого они списались

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ПриватБанк сообщил, что восстановил стабильную работу системы после сбоя и вернул средства каждому клиенту. Об этом пресс-служба банка сообщила в Facebook.

В комментариях пользователи жалуются, что им не вернули средства — в этом случае банк советует обновить выписку, ведь «средства возвращены централизованно всем клиентам». Если проблема остается, советуют написать банку через приложение или через соцсети, или позвонить 3700.

Напомним, что из-за сбоя у пользователей повторно списывали средства и некорректно отображался остаток на карте.