ПриватБанк заявил, что восстановил стабильную работу и вернул средства всем, у кого они списались
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
ПриватБанк сообщил, что восстановил стабильную работу системы после сбоя и вернул средства каждому клиенту. Об этом пресс-служба банка сообщила в Facebook.
В комментариях пользователи жалуются, что им не вернули средства — в этом случае банк советует обновить выписку, ведь «средства возвращены централизованно всем клиентам». Если проблема остается, советуют написать банку через приложение или через соцсети, или позвонить 3700.
Напомним, что из-за сбоя у пользователей повторно списывали средства и некорректно отображался остаток на карте.
- Наблюдательный совет ПриватБанка назначил австрийского финансиста Герхарда Бьоша новым главой правления.
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