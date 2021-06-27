Украина ответила России на ее попытку оправдать раздачу паспортов на оккупированном Донбассе

Новости

Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Министерство иностранных дел Украины называет действия России по выдаче паспортов РФ украинцам на оккупированных территориях распространением шовинистической идеологии «русского мира».

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии «Украинской правде».

Перед этим представитель российского МИД Мария Захарова назвала выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе «следствием невыполнения Украиной Минских договоренностей». На что Николенко ответил: «Российская паспортизация — это испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», а также элемент российских гибридных тактик против соседних государств —под видом «защиты российских соотечественников» войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии».

Николенко отметил, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации и затягивает оккупированные территории в свое политическое, экономическое и культурное пространство.