В Украине из-за непогоды обесточенными остаются почти 400 населенных пунктов в 8 областях

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Зручне місто / Facebook

В Украине по состоянию на 27 июня из-за порывов ветра, дождя и гроз обесточены 393 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о следующих областях:

Киевская — 129 населенных пунктов;

Черниговская — 73;

Житомирская — 57;

Черкасская — 50;

Винницкая — 26;

Львовская — 26;

Кировоградская — 20;

Одесская — 12.

Также в субботу, 26 июня, во Львове спасатели откачали 350 кубометров воды из подтопленных участков города, разрезали и убрали 18 деревьев на семи улицах. Всего с начала непогоды (25 июня) откачали около трех тысяч кубометров воды с приусадебных участков, жилых домов и подземного перехода.