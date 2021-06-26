В Нидерландах ослабили карантин. Заведения вновь открыты, ограничения на продажу алкоголя сняты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Aquiles Carattino / Unsplash
В Нидерландах начался очередной этап ослабления карантина на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и успешной вакцинации населения.
Об этом пишет «Укринформ».
В стране отменены ограничения по количеству людей, которые могут одновременно собираться вместе, в том числе в парке.
Рестораны, бары, кинотеатры и другие заведения теперь может посещать неограниченное количество людей, но с соблюдением масочного режима. На фоне этого в заведения вернули телевизоры для просмотра футбола.
Также снят запрет на продажу алкоголя после 22:00.
Для посещения фестивалей и концертов нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полной вакцинации.
Масочный режим в целом остается обязательным.
- В мае в Нидерландах объявили об отмене общенационального локдауна, который действовал в стране с середины декабря.
- До этого в стране наблюдались «антиковидные» беспорядки. Их называли самыми жесткими за последние 40 лет.