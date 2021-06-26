В Нидерландах ослабили карантин. Заведения вновь открыты, ограничения на продажу алкоголя сняты

Новости

Aquiles Carattino / Unsplash

В Нидерландах начался очередной этап ослабления карантина на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и успешной вакцинации населения.

Об этом пишет «Укринформ».

В стране отменены ограничения по количеству людей, которые могут одновременно собираться вместе, в том числе в парке.

Рестораны, бары, кинотеатры и другие заведения теперь может посещать неограниченное количество людей, но с соблюдением масочного режима. На фоне этого в заведения вернули телевизоры для просмотра футбола.

Также снят запрет на продажу алкоголя после 22:00.

Для посещения фестивалей и концертов нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полной вакцинации.

Масочный режим в целом остается обязательным.