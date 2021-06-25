В мессенджере Telegram появились групповые видеовызовы

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Videvo

В обновлении мессенджера Telegram появилась возможность включать камеру и демонстрировать экран. Это стало возможным на любых устройствах — не только на смартфонах, но и на планшетах, ноутбуках и компьютерах.

Об этом разработчики сообщили в своем блоге.

Чтобы активизировать эту функцию, достаточно включить камеру, нажав кнопку камеры рядом с кнопкой микрофона. Если нажать на любое видео, то его можно развернуть на полный экран. Также можно прикрепить видео одного из собеседников, и это видео останется на экране, даже если будет говорить другой. Начинать видеозвонки может администратор чата.

В голосовых чатах количество присутствующих не ограничено. В то же время, функциями видеовызова смогут воспользоваться только первые 30 человек, которые присоединились к нему. В ближайшее время это число обещают увеличить.

Браузер не поддерживает видео Telegram

Кроме видео, можно демонстрировать экран. Обеими функциями можно пользоваться одновременно. Запустить демонстрацию можно в меню настроек голосового чата (⋮ или ⋯).

Браузер не поддерживает видео Telegram

Разработчики отмечают, что и компьютеры, и планшеты поддерживают функцию групповых видеозвонков. На этих устройствах можно развернуть список присутствующих справа, а в левой части видеть сетку с видео нескольких присутствующих одновременно.

Браузер не поддерживает видео Telegram

На компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне, поэтому можно разделить экран и одновременно писать и разговаривать. При демонстрации экрана можно показывать не весь экран, а только конкретную программу.