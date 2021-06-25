«Восстанавливаем жизни, к которой стремились». Исландия первой в Европе полностью отменяет карантин

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Flickr / Ingvild Sommer

В Исландии снимают все карантинные ограничения, которые вводили из-за распространения коронавируса в мире. Жителям острова больше не нужно носить маски и соблюдать дистанцию между людьми.

Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения страны Свандис Сваварсдоттир заявил, что ограничения снимут уже с 26 июня. То есть страна станет первой в Европе, которая полностью отменит карантин.

«Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились», — отметил чиновник.

Сейчас 87% исландцев уже получили свою первую дозу вакцины от коронавируса. Всего в стране проживает 360 тысяч человек.

С 1 июля полностью вакцинированые туристы смогут беспрепятственно попасть в страну, им больше не нужно будет проходить тестирование на границах Исландии. А детям, родившимся в 2005 году или позже, не нужно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Если у вас нет свидетельства о вакцинации, тогда подойдет отрицательный результат ПЦР.