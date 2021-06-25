На месте речного вокзала в Киеве откроют американский университет «мирового уровня»
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Киеве откроют учреждение высшего образования американского образца. Проект создали в партнерстве с Университетом штата Аризона (ASU).
Об этом сообщил депутат Киевсовета от фракции «УДАР» Дмитрий Белоцерковец, а также Посольство США в Киеве.
«Наши дети, которые хотят получить западное образование, но не всегда имеют возможность поехать за границу, скоро получат такую возможность в Киеве. Вскоре в городе появится университет мирового уровня — American University Kyiv. Проект создан в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который является одним из лучших среди университетов США», — сообщил Белоцерковец.
Новый ВУЗ будет располагаться в здании речного вокзала на Почтовой площади. К проекту привлекали ряд украинских и американских инвесторов, среди которых бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
После реставрации исторического здания университет примет первых студентов, ориентировочно — это следующий учебный год.
- В конце мая министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем должен начаться 1 октября 2023 года.
- Позднее он сказал, что в президентском университете лучшим преподавателям будут платить 4 тысячи долларов или евро.