Послы G7 пообещали помочь Украине с вакцинацией от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Hector Vivas / Getty Images
Послы стран «Большой семерки» подтвердили, что готовы помочь Украине с реализацией программы вакцинации населения от коронавируса и поддержать восстановление страны после пандемии.
Об этом они сообщили на своей странице в Twitter после встречи с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
«Послы услышали конкретные планы министра по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов, приветствовали шаги на повышение прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП «Медицинские закупки Украины», — добавили послы G7.
- 24 июня в Украине зафиксировали очередной рекорд по вакцинации населения от коронавируса. За сутки сделали 96 тысяч прививок, из них 41 тысяча — первая доза, остальные — вторая.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что снижение уровня заболеваемости коронавирус в Украине уже этим летом позволит открыть границы Евросоюза для украинских туристов.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить паспорта вакцинации в Украине с 1 июля.