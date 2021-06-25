Премьер Нидерландов заявил, что Венгрии «не место в ЕС» после принятия закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что Венгрии не место в Европейском Союзе после принятия там скандального закона о «запрете ЛГБТ-пропаганды».
Об этом пишет CNN.
«Для меня Венгрии больше нет места в ЕС. Но, к сожалению, в той системе, которая у нас есть, я не могу сделать это самостоятельно, только [с] 26 другими государствами-членами, которые скажут: «Вы должны уйти», — пояснил он.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает защищать свой закон. Он уверяет, что он не касается ЛГБТ, а лишь преследует цель уберечь детей и их родителей.
«Я не против гомосексуализма. Закон дает право решать, каким образом родители хотели бы сексуально воспитывать своих детей, и это право принадлежит исключительно родителям», — отмечает он.
- 15 июня Венгрия приняла закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Законопроект в парламент внес премьер-министр страны Виктор Орбан.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
- Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.