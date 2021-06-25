Против мэра Ровно возбудили уголовное дело. Он оскорбил ромов

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Правоохранители возбудили уголовное дело против мэра Ровно Александра Третьяка из-за оскорбления представителей ромской национальности.

Об этом рассказали «РБК-Украина» в пресс-службе местной полиции.

Дело возбудили по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

«Да, открыто производство по этой статье» — пояснили в полиции.

По этой статье мэру грозит наказание в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы до пяти лет.