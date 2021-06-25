Экс-министра Рудьковского отправили в СИЗО по делу о похищении бывшего бизнес-партнера

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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому и отправил его под арест по делу об организации похищения экс-главы компании «Нефтегаздобыча», а сейчас нардепа от «Слуги народа» Олега Семинского.

Об этом пишет пресс-служба суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого гражданина Р. удовлетворено», — говорится в сообщении.

Ранее Рудьковского по этому делу посадили под домашний арест, а теперь отправили за решетку. Там он пробудет минимум до 22 июля.